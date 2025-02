Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gutmütigkeit ausgenutzt: Unbekannter bestiehlt Seniorin

Hamm-Mitte (ots)

Die Gutmütigkeit einer Seniorin hat ein unbekannter Dieb am Donnerstag, 30. Januar, ausgenutzt und sie in ihrer eigenen Wohnung bestohlen.

Am Vormittag klingelte der Unbekannte bei der Seniorin in der Kloppstockstraße und gab vor, auf Wohnungssuche zu sein. Als die Seniorin ihm mitteilte, dass sie tatsächlich jemanden kenne der in der Nähe ausziehen würde, bat der Unbekannte sie, die Daten aufzuschreiben. Diese Zeit nutzte der Dieb, um in die Wohnung der Seniorin zu gelangen und Schmuck im Wert eines vierstelligen Eurobetrages zu entwenden.

Anschließend nahm er das Dokument an sich und verabschiedete sich.

Bei dem unbekannten Dieb handelt es sich um einen schätzungsweise 50 bis 55 Jahre alten Mann. Er hat graue Haare und eine kräftige Statur.

Zeugenhinweise zu dem Unbekannten oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

