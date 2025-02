Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verdacht der Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Hamm-Heessen (ots)

Unerlaubt entfernte sich am Freitag, 31. Januar 02:55 Uhr der Fahrer eines Ford Transit auf dem Dasbecker Weg / Veistraße. Anwohner hörten zur Unfallzeit einen lauten Knall. Als sie sich nach draußen begaben, fanden sie einen verunfallten Ford Transit vor, welcher von der Fahrbahn abgekommen war und auf der Seite lag. Offenbar war das Fahrzeug zuvor unter anderem mit einem Baum am Straßenrand kollidiert. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte der Polizeiwache Bockum-Hövel konnten den Fahrzeugführer nicht mehr am Unfallort antreffen. Ermittlungen führten aber schnell zu einem 28jährigen Hammer, der leicht verletzt in einem örtlichen Krankenhaus behandelt wurde. Bei diesem konnte Alkoholeinwirkung festgestellt werden, so dass eine Blutentnahme bei ihm angeordnet wurde. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle sowie Straßenverkehrsgefährdung infolge des Alkoholeinflusses wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell