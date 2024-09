Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, A81, B34, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Kreisverkehr Gottmadingen/Bietingen - 40-Jähriger leicht verletzt (26.09.2024)

Gottmadingen, A81, B34 (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer bei einem Unfall in der Nacht auf Donnerstag auf dem Kreisverkehr Gottmadingen/Bietingen an der Einmündung der Autobahn 81 auf die Bundesstraße 34. Ein 40-jähriger Opelfahrer war gegen 4 Uhr auf der A81 in Richtung Schweiz unterwegs. An der Einmündung zur B34 überfuhr er den kompletten Kreisverkehr und ein Verkehrsschild ehe das Auto auf der gegenüberliegenden Seite im Hang liegenblieb. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Fahrer zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Opel, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Höhe des am Kreisverkehr und dem Schild entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

