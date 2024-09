Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Räuberischer Diebstahl in der Rietstraße (23.09.2024)

VS-Villingen (ots)

Am Montag ist es in einem Ladengeschäft in Villingen zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Ein 52-jähriger Ladendetektiv beobachtete, wie zwei junge Männer eine Smartwatch aus der Verpackung nahmen und einsteckten. Als sie gerade im Begriff waren, eine Zweite zu holen, stellte er sie zur Rede. Einer der Diebe schlug daraufhin gegen seinen Oberkörper und beide rannten aus dem Laden in Richtung Bahnhof. Die Polizei nahm kurz nach der Tat einen 20-Jährigen fest. Der Detektiv wurde zum Glück durch den Schlag nur leicht verletzt. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell