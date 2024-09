Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Fußgängerin bei Unfall auf der Kreuzung Münchriedstraße/Hombergerstraße verletzt (25.09.2024)

Singen (ots)

Auf der Kreuzung Münchriedstraße/Hombergerstraße hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet, bei dem ein Auto eine Fußgängerin erfasst hat. Eine 75 Jahre alte Jeep-Fahrerin bog bei Grün zeigender Ampel von der Münchriedstraße kommend nach links auf die Hombergerstraße ab. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem ebenfalls bei Grün die Fußgängerampel überquerenden 15-jährigen Mädchen. Durch den Aufprall stürzte das Kind und verletzte sich. Die 15-Jährige bergab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung.

