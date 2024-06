Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand im Mehrfamilienhaus - eine Person leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus rückten am Dienstagnachmittag Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Jägerstraße aus. Kurz vor 14:30 Uhr war den Helfern ein Wohnungsbrand gemeldet worden. Hausbewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung brachten Sanitäter einen Mann ins Krankenhaus. Aktuell sind das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden ist aktuell nicht beziffert. Die Polizei nahm die Ermittlungen nach der Brandursache auf. |erf

