Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell

Landkreis Rottweil) Fünfjährige bei Unfall schwer verletzt (25.09.2024)

Schenkenzell (ots)

Ein Kind hat sich am Mittwoch gegen 16:30 Uhr bei einem Unfall auf der Spannstattstraße schwere Verletzungen zugezogen. Die fünfjährige will an einer Grundstückseinfahrt den Gehweg überqueren. Eine 49-Jähre bog mit ihrem Toyota nach links von der Straße in eine Grundstückseinfahrt. Hierbei wählte sie den Bogen zu eng und erfasste das Kind mit der linken Seite des Autos. Dabei zog sich das Mädchen schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Unfallklinik. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell