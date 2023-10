Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 1. Autoraser in Bad Hersfeld aufgefallen 2. Einbruch in Kfz-Betrieb

Bad Hersfeld (ots)

Autoraser in Bad Hersfeld aufgefallen

Bad Hersfeld. Am Samstag (07.10.) fiel Beamten der Bad HersfelAutoder Polizei in den Nachmittagsstunden mehrfach ein neuwertiger grauer Pkw Audi im Stadtgebiet Bad Hersfeld auf. Dieser beschleunigte an Ampeln unangemessen stark, fuhr innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und verursachte dadurch erhebliche Lärmbelästigungen. Dieser konnte in der Folge angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Den 34-jährigen Fahrer aus der Gemeinde Ludwigsau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und eine Überprüfung seiner fahrerlaubnisrechtlichen Eignung. Zeugen, die den auffälligen Audi wahrgenommen haben oder gar durch seine Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle zu wenden oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Hinweis zu geben.

Die Einhaltungen der geltenden Vorschriften im Straßenverkehr ist die Grundvoraussetzung für die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Daher werden nicht nur die Beamten der Hersfelder Polizei, sondern alle Mitarbeiter des Polizeipräsidium Osthessens weiterhin regelmäßige "Autoposer-Raser-Tuner"-Kontrollen durchführen. Ziel ist nicht nur, etwaige Verstöße konsequent zu ahnden, sondern auch mit kontrollierten Personen ins Gespräch zu kommen und Präventionsarbeit zu leisten.

Einbruch in Kfz-Betrieb, Diebstahl von Ford Puma

Bad Hersfeld. Am Dienstag (10.10.) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in einen Kfz-Betrieb in der Kleinen Industriestraße. Unbekannte drangen gewaltsam in das Objekt ein. In der Folge wurde ein auf dem Betriebsgelände abgestellter schwarzer Ford Puma mit Wiesbadener Kennzeichen im Wert von circa 30.000 Euro entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

gefertigt: Müller, A., PHK, z.Zt. Pressestelle des PP Osthessen

