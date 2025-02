POL-HP: B460 bei Heppenheim nach Unfall vollgesperrt

Erbach (ots) - Ein 18 Jahre alter Mann wurde bereits am Abend des 17. Februar in der Werner-von Siemens-Straße, im Bereich des Mümlingtal-Radwegs, von vier Männern geschlagen und seines Geldes bestohlen. Der 18-Jährige zog sich bei dem Angriff eine Verletzung an der Hand zu und suchte anschließend einen Arzt auf. Die Kriminellen flüchteten anschließend mit der ...

