POL-DA: Darmstadt: Tochter und Vater bei Ladendiebstahl erwischt

Rimbach (ots) - Bislang unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Dienstag (25.02.), auf eine Bäckerei in der Schloßstraße abgesehen. Die Kriminellen drangen im Zeitraum zwischen 19.00 und etwa 3.00 Uhr gewaltsam durch eine Schiebetür in das Geschäft ein und ließen dort anschließend einen Tresor samt Geld mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim ...

