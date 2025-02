Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Beleidigt und getreten

Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine 47-Jährige muss sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Montagabend (24.2.) in einem Verfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Zeugen fiel die alkoholisierte Frau aus Erzhausen kurz nach 21 Uhr in der Aschaffenburger Straße auf, wie sie versuchte, sich mit Hilfe von Tritten Zugang zu einem dortigen Haus zu verschaffen. Eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf konnte die Beschriebene vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Zur Ausnüchterung kam sie auf die Wache, wo sie eine Polizistin beleidigte und gegen das Bein trat. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt musste sie im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zwecks Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten blieb die 47 Jahre alte Frau über Nacht in einer Gewahrsamszelle.

