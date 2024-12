Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Westerburg ***Zeugen gesucht***

Westerburg (ots)

Am 16. Dezember 2024 ereignete sich zwischen 07:50 Uhr und 16:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz in der Straße "Sackgasse" in 56457 Westerburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich während eines Parkmanövers das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Tatörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der Telefonnummer 02663/98050 zu melden

