POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzter Person

Dudenhofen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, den 29.01.2025, gegen 16:00 Uhr bis Donnerstag, den 30.01.2025, gegen 14:30 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Gartenlauben und ein Nebengebäude eines Hauses in der Schillerstraße, in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Restaurant und einem Hundeverein, ein und versuchten in das Hauptgebäude einzudringen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurde nichts ...

