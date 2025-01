Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Frankenthal (ots)

Am Donnerstag, den 30.01.2025, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Westring / Flomersheimer Straße / Carl-Bosch-Ring in Frankenthal ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Schilderungen zu Folge befuhr ein 44-jähriger PKW-Fahrer die L524 aus Frankenthal-Flomersheim kommend in Richtung Frankenthal. Zeitgleich befuhr eine 75-jährige PKW-Fahrerin die Flomersheimer Straße aus Richtung FT-Zentrum kommend in Richtung FT-Flomersheim. Im Kreuzungsbereich Westring/Flomersheimer Straße/ Carl-Bosch-Ring zeigte die dortige Ampel für beide Fahrzeuge grün, weshalb die 75-Jährige die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Der 44-Jährige beabsichtigte nach links in den Westring abzubiegen und übersah hierbei die entgegenkommende 75-Jährige, sodass es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Im Fahrzeug der 75-Jährigen befanden sich noch deren 79 Jahre alter Ehemann und der 11-jährige Enkel. Alle drei Insassen, sowie der 44-jährige Unfallgegner wurden leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell