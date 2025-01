Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter

Speyer (ots)

Gegen 21:35 Uhr am Mittwochabend wurde ein E-Scooter Fahrer in der Industriestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 35-jährigen Fahrer konnten neben drogentypischen Auffallerscheinungen auch Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Mann gab zu, am Abend zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Zudem ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 0,92 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Da dies nicht die erste Tat des 35-Jährigen mit seinem E-Scooter war, wurde der Roller mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell