Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg- Verdächtige Person

Römerberg (ots)

Auf einem Parkplatz hinter der Kirche an der Straße Große Hohl stiegen am Dienstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, eine 35-jährige Frau gemeinsam mit ihrem 5-jährigen Kind aus ihrem geparkten Fahrzeug aus. Zu diesem Zeitpunkt sprang ein Mann aus einem angrenzenden Gebüsch und rannte wortlos in Richtung Berghäuser Straße davon. Zu einer Interaktion zwischen dem Mann und der Frau mit Kind ist es nicht gekommen. Durch die Polizei wurde der Nahbereich nach dem Mann mit negativem Ergebnis abgesucht.

Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben: schlanke Statur, ca. 175-180 cm groß, mit dunklem Kapuzenpullover und Schal bekleidet.

Zu einem strafrechtlich relevanten Verhalten ist es nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht gekommen. Dennoch werden Personen, welche Hinweise zu dem Mann geben können, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer (Tel. 06232/137-0) in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise per Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell