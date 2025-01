Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am Dienstag, zwischen 10:00 Uhr und 13:45 Uhr, wurden durch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik Geschwindigkeitsmessungen in der Fritz-Ober-Straße und der Stockholmer Straße durchgeführt. Insgesamt wurden 9 Geschwindigkeitsverstöße und ein Handyverstoß geahndet. In der Fritz-Ober-Straße wurde die 46-jährige Fahrerin eines Pkws kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wird gegen sie ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

