POL-PDLU: Kellertür eingeschlagen und Gegenstände entwendet

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Am Montag, den 27.01.2025, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Nordring / Ostring / Mörscher Straße in Frankenthal ein Verkehrsunfall mit mehreren PKWs. Schilderungen zu Folge fuhr eine 20-Jährige auf Grund kurzzeitigem Unwohlsein und einer damit verbundenen Unachtsamkeit auf ein, an der Kreuzung wartenden, PKW auf. Woraufhin ...

mehr