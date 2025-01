Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg- Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Römerberg (ots)

Am Dienstag, gegen 11:40 Uhr, befuhr der Fahrer eines Linienbusses mitsamt Insassen die Eisenbahnstraße in Richtung Germersheimer Straße. Der bislang unbekannte Fahrer eines Pkws fuhr ohne auf den Fließverkehr zu achten, vom Fahrbahnrand auf die Fahrbahn ein. Der Fahrer des Linienbusses musste eine Gefahrenbremsung durchführen und nach links ausweichen. Hierbei kam ein 81-jähriger Insasse im Fahrgastraum zu Fall und verletzte sich leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen, von der Unfallstelle. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem Pkw ist es nicht gekommen. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunklen Hyundai SUV gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer (Tel. 06232/137-0) in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise per Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegengenommen.

