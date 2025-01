Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Einbruch in Haus - Zeugen gesucht

Dudenhofen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 29.01.2025, gegen 16:00 Uhr bis Donnerstag, den 30.01.2025, gegen 14:30 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Gartenlauben und ein Nebengebäude eines Hauses in der Schillerstraße, in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Restaurant und einem Hundeverein, ein und versuchten in das Hauptgebäude einzudringen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Wer hat in oben genannten Zeitraum in der Nähe des Parkplatzes des Schäferhunde Vereins bzw. des Restaurants Waldhaus 21 - Hundehütte verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell