Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am 27.11.2024 parkte gegen 10:30 Uhr ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer seinen PKW in der Unteren Hauptstraße. 30 Minuten später musste er feststellen, dass sein Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

