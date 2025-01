POL-HSK: Einbrüche in Brilon

Hochsauerlandkreis (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu Einbrüchen in Arnsberg und Sundern. In Arnsberg Neheim sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle einer Firma an der Straße Zu den Ohlwiesen eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 14:00 Uhr verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zugang in die Lagerhalle der dortigen Firma. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten ...

mehr