Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche Arnsberg und Meschede

HSK (ots)

Am 24.01.2025 kam es zwischen 00:20 und 00:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Geschäft an der Briloner Straße in Meschede. Hier verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen überwiegend Zigaretten und Spirituosen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

Zu einem weiteren Einbruch in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses kam es am 26.01.2025 zwischen 13:00 und 21:00 Uhr an der Apothekerstraße in Neheim.

Bislang unbekannte Täter gelangten hier gewaltsam ins Innere des Objekts und entwendeten Bargeld in einem mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell