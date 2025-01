Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall

Personen flüchten von Unfallstelle

Bild-Infos

Download

Meschede (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15:30 Uhr im Kiefernweg in Meschede zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug mit französischer Zulassung befuhr nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats zunächst die Lindenstraße und kam während eines Abbiegevorganges in den Kiefernweg von der Straße ab. Der Pkw rollte im Anschluss über eine Grünfläche, beschädigte die Bepflanzung und prallte im weiteren Verlauf gegen eine Hauswand. Derzeit wird von zwei männlichen Insassen ausgegangen, die höchstwahrscheinlich auch Verletzungen davongetragen haben. Die Personen flüchteten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte zu Fuß in grober Richtung der Autobahn. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Personen. Die Polizei konnte in Erfahrung bringen, dass es vor dem Unfallgeschehen zu Streitigkeiten zwischen den Fahrzeuginsassen und einem 39-jährigen Mann aus Meschede gekommen ist, wobei der Mescheder nach derzeitiger Erkenntnislage zunächst mit einem Stock bedroht wurde, bevor er mit einem Pkw davongefahren ist. Der verunfallte Pkw verunglückte offensichtlich, weil er das Fahrzeug des Mescheders mit höherer Geschwindigkeit verfolgte. Die flüchtigen Personen hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Der Fahrer trug ein helles Oberteil und erlitt höchstwahrscheinlich eine Kopfverletzung. Vor Ort wurde das zurückgelassene Fahrzeug bereits durch Ermittler untersucht und sichergestellt. Auch ein Polizeihund war im Einsatz. Das Verkehrskommissariat sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zur Sache und den geflüchteten Personen machen können. Diese könnten u. a. aufgrund ihrer Verletzungen aufgefallen sein. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell