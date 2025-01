Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Falscher Handwerker erbeutetet Bargeld

Arnsberg (ots)

Am Dienstag wurde eine 86-jährige Frau gegen 10:30 Uhr Opfer eines Diebstahls. Zur Tatzeit klingelte der bislang unbekannte männliche Tatverdächtige an der Wohnanschrift der Frau und gab vor die Rauchmelder überprüfen zu müssen. Er wurde in die Wohnung gelassen und nutzte eine Ablenkung, um Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwenden zu können. Der Mann konnte nach Tatbegehung die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 170 - 180 cm. groß, ca. 40 - 50 Jahre alt, schwarzer Schnurrbart, Handwerkerjacke, südländisches Erscheinungsbild. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung und sucht Zeugen, die ggf. verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen.

Präventionsmaßnahmen können dem nachfolgenden Bericht zu einem ähnlichen Fall vom 16.01.2025 entnommen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5950374

