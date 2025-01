Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl in einer Parfümerie

Winterberg (ots)

Am 21.01.2025 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Diebstahl in einer Parfümerie, als zwei unbekannte Männer eine im Ladengeschäft anwesende Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelten. In der Zwischenzeit betraten zwei weitere unbekannte männliche Tatverdächtige den Laden und bewegten sich in den Verkaufsräumen. Nachdem alle vier Personen letztlich das Geschäft verlassen hatten, konnte das Fehlen von mehreren Parfüms im Wert von einem niedrigen viertstelligen Betrag bemerkt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Winterberg unter 02981-90200 entgegen.

