POL-CLP: Anlagebetrug - Das Versprechen des "schnellen Geldes"

Auch im Jahr 2024 häufen sich wieder die Anzeigen, bei denen Bürger, die ihr Geld online gewinnbringend investieren wollten, betrogen worden sind.

Allein im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wurden in der jüngsten Vergangenheit diverse Anzeigen erstattet, in denen jeweils Summen im fünf- bis sechsstelligen Bereich durch die Täter erbeutet werden konnten. Nicht selten handeln diese Fälle von vermeintlich gewinnbringenden Investitionen in Kryptowährungen. Teilweise sehen sich Geschädigte in einem fortgeschrittenen Stadium der Investitionen auch mit Drohungen und Erpressungen durch dubiose Kontakte konfrontiert. Hierbei werden sie aufgefordert, in weitere Geschäfte zu investieren, andernfalls würde ihre Reputation in Frage gestellt werden.

Dies bleibt in den meisten anzeigten Sachverhalten zwar die Ausnahme, nichtsdestotrotz zeigt der Fall eines Mannes aus dem Landkreis Cloppenburg, wie schnell ein finanzieller Schaden entstehen kann.

Er wurde im Mai 2024 auf eine Anlagemöglichkeit im Internet aufmerksam. Der Anbieter für Geschäfte mit Kryptowährungen versprach einen schnellen und hohen Kapitalertrag in Abhängigkeit der getätigten Investitionen. Zur Seite gestellt wurde ein "Berater" mit einem seriös wirkenden Namen. So kam es, dass schlussendlich ein hoher fünfstelliger Betrag in mehreren Etappen durch den Geschädigten bereitgestellt wurde.

Als der Geschädigte eine Auszahlung forderte, wurde weiter auf zu zahlende Steuern und Gebühren verwiesen. Zu einer Auszahlung ist es zu keinem Zeitpunkt gekommen.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta möchte Ihnen an dieser Stelle einige Hinwiese geben:

- Seien Sie stets misstrauisch bei verlockend wirkenden Angeboten, die "schnelles Geld" versprechen

- Die meisten Angebote werden häufig werbewirksam auf den gängigen sozialen Plattformen angeboten und verlinkt

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die "Anbieter" versuchen ihre Opfer durch intensiven Kontakt per Telefon oder Messenger-Dienste zu beeinflussen

- Informieren Sie sich über die Angebote, Anbieter und Plattformen, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen

- Geben Sie keine sensiblen Daten preis - wie z. B. Zugangsdaten zum Online-Banking oder zum Depot

- Unter keinen Umständen sollten Sie einen Zugriff auf Ihren Computer oder Ihr Handy mittels Fernwartungssoftware ermöglichen

- Halten Sie Rücksprache mit Familienangehörigen, Verwandten oder Freunden, die unter Umständen schon Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt haben

- Beachten Sie: Wenn Sie Geld in Kryptowährungen wie z. B. Bitcoin tauschen und diese an fremde Wallets (digitale Geldbörsen) transferieren, ist eine Rückbuchung nicht möglich

Weitere Informationen und Präventionshinweise finden Sie auf:

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-onlineanlagebetrug/

oder auf dem instagram-Account der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta:

https://www.instagram.com/polizei.cloppenburg.vechta/?igsh=dmg4M2hscjk3ZjN6

und auf den Seiten der Verbraucherschutzzentrale:

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-anlegen/so-erkennen-sieunserioese-onlinetradingplattformen-31474

Präventionshinweise und Warnmeldungen zu Betrug im Internet finden Sie weiterhin auf: https://www.polizei-praevention.de

