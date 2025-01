Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto zerstört Loipe im Skigebiet

Winterberg (ots)

In der Hochheide in Niedersfeld kam es zwischen Samstag 23:00 Uhr und Sonntag 06:30 Uhr zu Beschädigungen der Loipen, welche offensichtlich durch einen Pkw verursacht worden sind. Die betreffende Strecke startet an der dortigen Hütte und verläuft über die Landesgrenze ins hessische Willingen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei wurden die Loipen so stark beschädigt, dass ein Befahren stellenweise nicht möglich war. Es gibt Hinweise, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen weißen BMW gehandelt haben könnte, welcher auch Beschädigungen davon getragen hat. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Sache oder einem verdächtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell