Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu Einbrüchen in Arnsberg und Sundern. In Arnsberg Neheim sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle einer Firma an der Straße Zu den Ohlwiesen eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 14:00 Uhr verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zugang in die Lagerhalle der dortigen Firma. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Werkzeuge, Altmetall und einen gelagerten Rädersatz eines Pkw. Der Gesamtwert beläuft sich hierbei auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

In Sundern kam es zwischen 16:15 Uhr und 07:40 Uhr zu einem Einbruch in einen Kindergarten im Ortsteil Stockum. Unbekannte Täter drangen hier gewaltsam ins Gebäudeinnere ein und durchsuchten dort im Anschluss Schränke. Entwendet wurden dabei elektronische Geräte. Eine genauere Schadenssumme kann bislang nicht benannt werden. Auch hier hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 zu melden.

