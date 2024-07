Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrbahn ausgemessen

Erfurt (ots)

Am späten Samstagnachmittag kam es in einem Ortsteil im Erfurter Norden zu einer Unfallflucht der kurioseren Art. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 76-jährige Fahrzeugnutzerin vermutlich an einer Kreuzung abzubiegen und kollidierte in der Folge mit einem am linken Fahrbahnrand abgestellten Gespann. Daraufhin zog die Nutzerin den Pkw nach rechts und stieß nunmehr auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug. Im Anschluss kam das Unfallfahrzeug auf dem Bordstein kurzzeitig zum Stehen. Nur einen Augenblick später setzte die Dame die Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Durch die eingesetzte Streife konnte der sichtlich beschädigte Autoscooter mitsamt Nutzerin wenig später festgestellt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist nun nur eine der möglichen Folgen der Unfallfahrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro (FW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell