Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Container aufgebrochen

Erfurt (ots)

In der Zeit vom 25.07.2024 bis zum 27.07.2024 zerschnitten Unbekannte den Zaun der Grundstückseinfriedung eines Einrichtungshauses im Erfurter Westen. In der Folge begab sich der Täter zu einem als Lager genutzten Hochseecontainer, in welchem Elektroschrott und weitere Elektrogeräte aufbewahrt werden, und brach das Vorhängeschloss auf. Nach erster Prüfung wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei nahm die Strafanzeige auf und sicherte Spuren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell