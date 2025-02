Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Drogen- und Alkoholkontrollen im Straßenverkehr - Einsatz im Innenstadtbereich

Darmstadt (ots)

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 1. Polizeireviers führten am Montag (24.2.) ab 22 Uhr bis in die Morgenstunden des darauffolgenden Dienstags Verkehrskontrollen an mehreren Örtlichkeiten durch. Ziel der Kontrollen war es, die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer zu überprüfen und potenziell beeinträchtigte Fahrer frühzeitig zu erkennen.

Insgesamt kontrollierten sie 63 Personen, 46 Fahrzeuge, ein Motorrad, zwei E-Scooter und drei Radfahrer. Überwiegend bestanden die Kontrollen aus netten Gesprächen und vorbildlichem Verhalten der jeweiligen Fahrerin oder des Fahrers. Nur in einzelnen Fällen mussten die Polizeikräfte aufgrund von festgestellten Mängeln tätig werden.

Gegen 23.30 Uhr stoppten die Beamtinnen und Beamten eine 36-jährige Autofahrerin. Bei der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, dass sie Cannabis konsumiert haben könnte. Sie wurde mit auf die Polizeiwache genommen und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sie erwartet diesbezüglich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Unter anderem stoppten gegen 2 Uhr die Streifen einen 40-jährigen Autofahrer, der im Verdacht stand, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Alkohol ein Fahrzeug geführt zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,47 Promille. Zusätzlich gab es Verdachtsmomente, dass er auch berauscht am Steuer saß. Ein Abgleich seiner Daten ergab zudem, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrer auf die Dienststelle verbracht, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Zuletzt fiel ein Fahrer durch einen Rotlichtverstoß auf, was ein einmonatiges Fahrverbot zur Folge hat. An einer Kreuzung überquerte er eine Ampel, die länger als eine Sekunde rot zeigte. Rotlichtverstöße sind besonders gefährlich, da sie das Risiko schwerer Verkehrsunfälle an Kreuzungen erheblich erhöhen.

Diese Aktion unterstreicht das konsequente Engagement der Polizei, mit gezielten Maßnahmen die Verkehrssicherheit zu erhöhen und potenzielle Gefahren frühzeitig zu identifizieren. Durch solche regelmäßigen Kontrollen sollen nicht nur akute Risiken wie Alkohol- oder der Einfluss von Betäubungsmittel aufgedeckt werden, sondern auch das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer für die Bedeutung sicherer Fahrtüchtigkeit und verantwortungsvolles Verhalten gestärkt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell