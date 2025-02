Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beschädigung eines Bus-Wartehäuschens durch Farbschmierereien und versuchtem Inbrandsetzen

Hildesheim (ots)

Alfeld (agu). Unbekannte Täter richteten im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag einen mutwilligen Schaden an der Bushaltestelle Ziegelmasch in Höhe der dortigen Sportanlagen an.

Dabei war das Wetterschutzglas des Wartehäuschens mit rosa Farbe aus einer Spraydose besprüht und zudem hochentzündlicher Montageschaum aus einer PU-Dose aufgetragen worden. Der darauf haftende Schaum wurde durch die Täter in Brand gesetzt, jedoch konnten aufgrund der nur schwer bzw. nicht-brennbaren Materialien des Häuschens keine gravierenden Substanzschäden daran erzeugt werden. Im vorliegenden Fall werden durch die Polizei Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

Etwaige Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder sonst Hinweise auf die möglichen Täter haben, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181-80730 zu melden.

