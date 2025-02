Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verfolgungsfahrt auf der BAB 7

Hildesheim (ots)

Holle / Hildesheim - (ede) Am Freitagnachmittag, 07.02.2025, kam es gegen 15 Uhr auf der BAB 7 im Landkreis Hildesheim zu einer Verfolgungsfahrt. Eine Verkehrsteilnehmerin teilte per Notruf mit, dass auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover ein PKW mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen fahren würde. Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim konnte der PKW angetroffen werden. Beim Versuch den PKW auf dem Parkplatz Jägerturm zu kontrollieren beschleunigte der Fahrzeugführer jedoch unvermittelt und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Der PKW fuhr dabei mit bis zu 200 km/h über die BAB 7 und überholte mehrere Verkehrsteilnehmer rechts. Im Bereich der Autobahnbaustelle in Höhe Hildesheim gelang es hinzugezogenen Polizeikräften nach wenigen Minuten den PKW anzuhalten. Dabei stellte sich heraus, dass der 31-Jährige Fahrzeugführer aus Munster nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ist es nicht gekommen.

