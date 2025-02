POL-HI: Anzünden von Wahlplakaten

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Trickdiebe gaben sich Donnerstagmittag (06.02.2025) gegenüber zwei älteren Frauen aus Hildesheim als angebliche Wasserwerker aus. In einem Fall gelang es ihnen, sich so Zutritt in eine Wohnung zu verschaffen und Geld sowie Schmuck zu entwenden. Nach ersten Erkenntnissen versuchten es die Täter gegen 12:30 Uhr bei einer Bewohnerin in der Goslarschen Straße. Ein Mann klingelte bei ...

mehr