Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vers. Einbruch in Pkw - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 06.02.2025, in der Zeit zwischen 18:00-19:45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz am Bahnhof zu einem versuchten Einbruch in/aus Pkw. Durch bislang unbekannte Täterschaft wurden bei einem weißen Mercedes-Benz zwei Seitenfenster eingeschlagen / beschädigt und anschließend das Fach der Mittelkonsole durchsucht. Entwendet wurde nichts. Der Schaden an den beiden Seitenfenstern wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen.

