POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt (bub) - Am 04.02.2025, zwischen 07:20 und 16:45 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz An der Straßenbahn, neben dem dortigen Ärztehaus, in 31157 Sarstedt. Ein schwarzes Fahrzeug stieß gegen einen dort geparkten weißen VW Polo und beschädigte diesen an der linken Seite. Anschließend entfernte sich die verantwortliche Person unerlaubt vom dortigen Parkplatz. Die ...

mehr