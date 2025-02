Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Am 04.02.2025, zwischen 07:20 und 16:45 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz An der Straßenbahn, neben dem dortigen Ärztehaus, in 31157 Sarstedt. Ein schwarzes Fahrzeug stieß gegen einen dort geparkten weißen VW Polo und beschädigte diesen an der linken Seite. Anschließend entfernte sich die verantwortliche Person unerlaubt vom dortigen Parkplatz. Die Höhe des am VW Polo entstandenen Schadens wird derzeit auf ca. 3.000EUR geschätzt. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu der verursachenden Person bzw. dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 zu melden.

