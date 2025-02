POL-HI: Sachbeschädigung an Wasserversorgungsanlage in Holle- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (fri): In der Zeit zwischen dem 02.02.2025, gegen 18:00 Uhr und dem 03.02.2025, gegen 08:20 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Verkehrsunfallverursacher einen in der Straße Dörenberg in Bad Salzdetfurth ordnungsgemäß geparkten PKW Audi beim Ein-/ oder Ausparken am linken Frontscheinwerfer. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Anschließend entfernt sich der ...

