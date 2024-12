Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Unfallflucht

Braunschweig (ots)

A 39, Betriebskilometer 196, 15.12.24, 08:50h

Ausweichen führt zu Kollision mit Schutzplanke

Am vergangenen Sonntag kam es auf der A 39 zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Morgen befuhr eine 18-jährige Wolfenbüttelerin mit ihrem Skoda den linken Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Westerlinde und Lichtenberg in Richtung Norden. Als sie in Begriff war einen weißen BMW mit Kennzeichen aus Braunschweig zu überholen, beschleunigte der BMW seinerseits und zog auf den linken Fahrstreifen, um einen vorausfahrenden LKW zu passieren. Aufgrund des geringen Abstands zu dem Skoda der 18-Jährigen war diese gezwungen abzubremsen und auszuweichen. Sie kollidierte anschließend mit der Schutzplanke. Der BMW setzte seine Fahrt unverrichteter Dinge fort. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Die Autobahnpolizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Verfahren ein.

Weiterhin sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem weißen BMW geben können. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei unter 0531 476 3715.

