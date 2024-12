POL-BS: Straftat vorgetäuscht

Braunschweig (ots) - Mascherode, 15.12.24, 21.55 bis 22.25 Uhr Täter bricht in der Dunkelheit ein Sonntagabend kam es zu einem Einbruch in einem Reihenhaus in Mascherode. Während der Hausherr mit seinem Hund Gassi ging, gelangte ein unbekannter Täter über die gekippte Terrassentür in das Haus. Im Haus durchwühlte der Täter Schränke und Schubladen. Letztendlich entwendete dieser einen Rucksack samt Inhalt. Anschließend entfernte sich dieser unerkannt vom Tatort. Der ...

