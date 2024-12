Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Wohnhaus

Braunschweig (ots)

Mascherode, 15.12.24, 21.55 bis 22.25 Uhr

Täter bricht in der Dunkelheit ein

Sonntagabend kam es zu einem Einbruch in einem Reihenhaus in Mascherode. Während der Hausherr mit seinem Hund Gassi ging, gelangte ein unbekannter Täter über die gekippte Terrassentür in das Haus. Im Haus durchwühlte der Täter Schränke und Schubladen. Letztendlich entwendete dieser einen Rucksack samt Inhalt. Anschließend entfernte sich dieser unerkannt vom Tatort. Der Wert der erbeuteten Gegenstände aus dem Rucksack beläuft sich auf eine niedrige fünfstellige Summe. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät: Verschließen Sie bei Abwesenheit immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Auch die Haustür sollten Sie immer unbedingt verschließen und Ihren Schlüssel niemals draußen verstecken. Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen oder auch eine Einbruch-und Überfall-Meldeanlage.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell