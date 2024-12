Polizei Braunschweig

POL-BS: Vollsperrung der A2 nach LKW-Unfall

Braunschweig (ots)

A2, Höhe Essehof

12.12.24, 17.40 Uhr

Zwei Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte

Gestern ist es auf der A2, Richtung Berlin, in Höhe Essehof zunächst zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen gekommen. Dabei befuhr ein 49-jähriger Fahrer eines LKW mit mutmaßlich geringer Geschwindigkeit den Seitenstreifen. Unvermittelt lenkte er dann seinen LKW auf den Hauptfahrstreifen, wo es infolge zu einem Zusammenstoß mit einem von hinten kommenden Sattelzug eines 54-Jährigen kam. Durch den Zusammenstoß verlor der 54-Jährige die Kontrolle über seinen LKW, durchbrach die Mittelschutzplanke und kollidierte mit zwei PKW, welche in Richtung Hannover unterwegs waren. Anschließend kam der LKW quer über alle drei Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Hannover zum Stehen.

Zwei Insassen eines PKW wurden durch den Unfall schwerer verletzt, zwei Insassen des zweiten PKW leicht. Alle Verletzten wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Trotz der Schwere des Unfalls waren die Einsatzkräfte froh, dass die Unfallbeteiligten in Anbetracht der Bilder vor Ort, nicht noch schlimmere Verletzungen erlitten haben.

Wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die die A2 an der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt. In Richtung Berlin wurde die Sperrung durch die Autobahnmeisterei bis 23.30 Uhr und in Richtung Hannover bis 03.30 Uhr aufrechterhalten.

Hinsichtlich der Unfallursachenermittlung durch die Polizei wurde ein Gutachter angefordert.

Im Einsatz befanden sich 11 Einsatzfahrzeuge der Autobahnpolizei sowie der Polizeien aus Wolfsburg, Salzgitter und Sachsen-Anhalt. Zudem waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerweheren aus Lehre und Wendhausen, die Autobahnmeisterei sowie die Untere Wasserbehörde vor Ort.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell