Polizei Braunschweig

POL-BS: PKW in Wildschweinrotte gefahren

Braunschweig (ots)

Braunschweig, A391 Rtg. Salzgitter

11.12.24, 00.00 Uhr

11 Tiere verendet

Gegen Mitternacht ist heute ein 54-jähriger Braunschweiger mit seinem VW Golf auf der A391 in Richtung Salzgitter gefahren. Kurz hinter der Abfahrt Hansestraße befand sich plötzlich eine Rotte von Wildschweinen auf der Fahrbahn. Dem 54-Jährigen gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen, so dass es zum Zusammenstoß mit den Tieren kam. Infolge des Unfalls wurde der PKW stark beschädigt. Vermutlich durch das Auslösen der Airbags erlitt der Braunschweiger Schmerzen im Brustbereich, die allerdings vorerst keiner medizinischen Versorgung bedurften. Sieben Wildschweine sind direkt durch den Zusammenstoß verstorben. Vier weitere Tiere wurden durch alarmierte Polizeibeamte oder hinzugerufene Jagdberechtigte erlöst. Zwecks Bergung des verunfallten VW und der verendeten Tiere sowie Reinigung der Fahrbahn wurde die A391 durch die Autobahnmeisterei bis ca. 04.30 Uhr in Richtung Salzgitter gesperrt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell