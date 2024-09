Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Jugendliche krachen in Auto - Flucht

Duisburg (ots)

Mittwochabend (25. September, 21:32 Uhr) spürte ein Autofahrer (35) auf der Friedrich-Ebert-Straße plötzlich einen Rumms in seinem Auto. Während er an einer roten Ampel gewartet hatte, war ein großer Ford Transit in seinen Hyundai gefahren und schob ihn mehrere Meter nach vorne. Als er sich irritiert umblickte, konnte er fünf Personen sehen, die aus dem Ford sprangen und flüchteten.

Der 35-Jährige rief die Duisburger Polizei, welche sofort nach der Gruppe fahndete. Dabei konnten mehrere Jugendliche, die auf die Personenbeschreibung passten, angetroffen werden. Bei einem 15-Jährigen stellten die Einsatzkräfte den passenden Schlüssel zu dem Ford sicher. Wer den Wagen letztendlich gefahren ist, ist bisher unklar.

Die Duisburger Polizei sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

