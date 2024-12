Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrecher von Zivilstreife ertappt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bültenweg

09.12.24, 01.00 Uhr

Festnahme trotz Flucht

In den heutigen frühen Morgenstunden fiel einer Zivilstreife eine männliche Person im Bereich einer Tankstelle im Bültenweg auf. Bei näherer Betrachtung stellten die Beamten fest, dass dieser eine Sturmhaube trug. Aufgrund dessen entschieden sich die Fahnder, den Verdächtigen kurzfristig zu beobachten. Diese Maßnahme erübrigte sich jedoch, weil der Verdächtige mit einer zweiten dunkel gekleideten Person plötzlich fluchtartig davonlief. Unverzüglich forderten die Beamten Unterstützung weiterer Funkstreifen an und nahmen die Verfolgung auf.

Derweil meldete sich per Telefon die Besitzerin der dortigen Tankstelle bei der Polizei, um einen Einbruch zu melden.

Im Rahmen der Flucht, konnte beobachtet werden, wie die Flüchtenden metallische Gegenstände fallen ließen, wobei es sich u.a. um ein Brecheisen handelte.

Den beiden Männern gelang es, ein Fahrzeug zu besetzen, mit welchem sie ihre Flucht fortsetzten. Mittlerweile eingetroffene weitere Funkstreifen nahmen nun die Verfolgung des nun flüchtenden Fahrzeugs auf. Die Verdächtigen flüchteten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über den Bienroder Weg in Richtung Kralenriede, wobei außerdem "Rotlicht-zeigende" Ampeln missachtet wurden. In Höhe Steinriedendamm bogen die Flüchtenden in das Wohngebiet des Sandwüstenwegs ein. Im Schreberweg gelang es den nachfolgenden Funkstreifen, weitere Fluchtwege zu versperren und die im Fahrzeug befindlichen Männer festzunehmen.

Im Nachgang stellte sich dar, dass die Verdächtigen versucht hatten, in die Tankstelle am Bültenweg einzubrechen.

Im Fluchtfahrzeug konnten weitere Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden, die als Tatmittel in Betracht kommen.

Die beiden 38- und 32-Jährigen wurden festgenommen und müssen sich nun unter anderem wegen versuchtem Einbruchdiebstahl und verbotenem Kraftfahrzeugrennen verantworten.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell