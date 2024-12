Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Helmstedter Straße, 28.11.2024, 12.30 Uhr

Verkehrsunfallflucht mit anschließender gefährlicher Körperverletzung

Vor über einer Woche kam es auf der Helmstedter Straße stadteinwärts zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrradfahrer und einem 37-jährigen Fahrradfahrer. Während eines Überholvorganges kam es zur Kollision, in dessen Folge der 37-Jährige zu Boden stürzte. Der unfallverursachende Fahrradfahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Wenig später trafen beide Fahrradfahrer an einer roten Ampel erneut aufeinander. Der unbekannte Fahrradfahrer beleidigte den 37-Jährigen und zog unvermittelt ein Pfefferspray aus seiner Jackentasche, womit er dem 37-Jährigen auf die Kleidung und in das Gesicht sprühte. Auch hiernach entfernte sich der Unbekannte unerkannt in Richtung stadtauswärts. Der 37-Jährige wurde noch vor Ort von einem Rettungswagen behandelt. Der unbekannte Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 40-50 Jahre alt, ca. 1,70-1,75m groß, kurze dunkle Haare, hagere Statur Das Fahrrad wird wie folgt beschrieben: blau/schwarzer Tiefeinsteiger, schwarzer Korb über dem Gepäckträger, silberne Anbauteile

Die Polizei sucht nun nach dem unfallverursachenden Fahrradfahrer und nach weiteren Zeugen des Geschehens. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

