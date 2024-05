Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Serie von bewaffneten Raubüberfällen

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Saarbrücken (ots)

Nach einer Serie von Raubüberfällen auf Verbrauchermärkte und Tankstellen nahmen Spezialeinsatzkräfte der saarländischen Polizei bereits am Freitag (17. Mai 2024) einen 45-jährigen Mann fest.

Nach derzeitigen Ermittlungen steht der Festgenommene im Verdacht, seit Dezember 2022 mindestens zehn Raubüberfälle im Grenzgebiet zu Frankreich, konkret in den Gemeinden Kleinblittersdorf und Mandelbachtal, begangen zu haben. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er Bargeld und Tabakwaren.

Bei der Tatausführung nutzte der in Frankreich lebende Mann einen silberfarbenen Peugeot 307, mit welchem er auch am Mittwoch (15.05.2024) kurz nach 20 Uhr eine Tankstelle in Habkirchen aufsuchte. Als ein unbeteiligtes Fahrzeug auf das Tankstellengelände fuhr, brach er den Überfall ab.

Spezialeinsatzkräfte und Ermittler des Dezernats für qualifizierte Eigentumskriminalität nahmen den mutmaßlichen Räuber am vergangenen Freitag (17.05.2024) fest, als er, bereits maskiert, die gleiche Tankstelle aufsuchte. Dabei fanden sie in seinem Fahrzeug, griffbereit auf dem Beifahrersitz, eine Schusswaffe.

Anschließend durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler des Dezernats für qualifizierte Eigentumskriminalität gemeinsam mit französischen Kolleginnen und Kollegen die Wohnung des Mannes in Frankreich.

Am Samstag (18. Mai 2024) wurde er dem Bereitschaftsgericht Saarbrücken vorgeführt. Ein Untersuchungshaftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Anschließend wurde der Mann der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell