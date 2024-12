Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Verkehrsunfall

Braunschweig (ots)

A39, 07.12.2024, 15.15 Uhr

Ein Schwerverletzter und Drei Leichtverletzte

Samstagnachmittag kam es auf der A39 in Richtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen Salzgitter-Thiede und Salzgitter-Lebenstedt-Nord, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen vier Fahrzeugen. Bei diesem wurden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Kurz hinter der Anschlussstelle Salzgitter-Thiede fuhren der 27-jährige eines VW Golf, der 24-jährige Fahrer eines Opel und der 35-jährige Fahrer eines Renault Traffic, in dieser Reihenfolge, auf dem Überholfahrstreifen der A39. Der 28-jährige Fahrer eines 5er BMW fuhr zeitgleich auf dem Hauptfahrstreifen. Aufgrund einer Baustelle mussten der 24-Jährige und der 27-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Der 35-Jährige bemerkte dies zu spät, sodass es zwischen dem Renault Traffic und dem Opel zu einer Kollision kam. Aufgrund dieses Zusammenstoßes prallte der Opel auch gegen VW Golf. Der VW Golf wurde dadurch auf den Hauptfahrstreifen geschleudert und stieß dort mit dem 5er BMW zusammen. Der 24-Jährige wurde bei dem Zusammenprall in seinem aufgeschobenen Opel eingeklemmt und dadurch schwer verletzt. Die Feuerwehr konnte ihn aus dem Pkw befreien. Anschließend wurde er einem Krankenhaus zugeführt. Der 35-Jährige, der 27-Jährige sowie die 25-jährige Beifahrerin des 28-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Bei drei von vier Pkw entstand durch den Unfall ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro. Zur Gewährleistung der Versorgung der Verletzten, der Bergung der Pkw und der Reinigung der Fahrbahn wurde die A39 in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt.

