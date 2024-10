LPI-EF: Verkehrsunfall mit Folgen

Landkreis Sömmerda (ots) - Unbekannte brachen in ein Gartenhäuschen in Udestedt im Landkreis Sömmerda ein. Die Diebe verschafften sich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag mit Gewalt Zutritt zu der Datsche. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts gestohlen. Dafür hinterließen die Täter an der Laubentür einen Schaden von circa 100 Euro. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: ...

